Bahia é líder nacional no cadastramento de projetos eólicos e solares em leilão

Dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) apontam que a Bahia é líder nacional no cadastramento de empreendimentos em eólica e solar para a participação no Leilão de Energia Nova A-6, de 2019. Dos 845 empreendimentos eólicos cadastrados com oferta de 25,1 mil MW, o Estado foi responsável pelo cadastramento de 298, com 8,4 mil MW, 33,4% da potência. Já em solar, a Bahia foi responsável por 218 (6,9 mil MW) cadastros, do total de 825 (29,7 MW), 23,3% da potência. O leilão ocorrerá em 17 de outubro de 2019.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, João Leão, falou sobre a importância de a Bahia ter alcançado tal patamar em energias renováveis. “Por serem limpas, as energias renováveis compensam as emissões de gás carbônico provenientes de outras fontes de energia, ajudando a reduzir o efeito estufa que causam as mudanças climáticas. Além disso, os parques são de extrema importância para o desenvolvimento da indústria e da economia do Estado, gerando emprego e renda para o povo baiano".

De acordo com a informações da SDE, a Bahia tem 156 parques eólicos em operação, capacidade instalada de 3,9 mil MW, e mais de 1.300 aerogeradores, que geram 947 mil MWh/mês, beneficiando cerca de 23 milhões de habitantes. Os investimentos de R$ 15,4 bilhões já beneficiaram 20 municípios: Santo Sé, Caetité, Morro do Chapéu, Campo Formoso, Gentio de Ouro, Igaporã, Guanambi, Pindaí, Mulungu do Morro, Brotas de Macaúbas, Várzea Nova, Cafarnaum, Sobradinho, Casa Nova, Brumado, Xique-xique, Bonito, Ourolândia, Dom Basílio e Umburanas.

Ainda de acordo com a SDE, cujo balanço detalhado do setor é divulgado mensalmente no Informe Executivo de Energias Renováveis, com 24 parques solares fotovoltaicos em operação, a Bahia também é destaque no setor com 636 MW de capacidade instalada e mais de 1,9 milhão de módulos fotovoltaicos. Já foram investidos R$ 3,1 bilhões, com cinco municípios beneficiados: Tabocas do Brejo Velho, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Salvador, Guanambi e Itaguaçu da Bahia. Conforme os dados, os parques geram 122 mil MWh/mês, beneficiando cerca de 3 milhões de habitantes.

Os dados das energias eólica e solar podem ser checadas, respectivamente, nos endereços https://bit.ly/2RzgDmu e https://bit.ly/2N9WpRF

