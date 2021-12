Bahia é divulgada em um dos maiores eventos de turismo do mundo

A Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa) participar da WTM 2017, em Londres, entre 6 a 8/11. Reconhecida como um dos maiores e mais importantes eventos de turismo do mundo, o encontro vai reunir mais de 50 mil participantes de 182 países e regiões. O objetivo da presença baiana na feira é aumentar a visibilidade e o fluxo turístico para a Bahia no mercado inglês, além de fomentar os voos da TAP e da Air Europa para o Estado, conforme o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado,

Eventos dessa proporção, completa o gestor da Bahiatursa, permitem traçar um retrato para o exterior da forma de viver e das riquezas do Estado. “É sempre uma oportunidade de mostrar ao mundo a diversidade da Bahia, divulgando os nossos atrativos, que são para todos os gostos: sol e praia, esportes radicais, aventura, cultura, enfim, temos as mais diversas opções de entretenimento”, ressalta. A diretora de Promoções, Regina Ahmed, destaca que a Inglaterra está entre os sete principais emissores de turistas europeus para a Bahia. “O nosso objetivo é promover o Estado não apenas para o mercado inglês, mas para diversos países do mundo que estarão presentes na WTM. Participar desta feira em Londres coroa o trabalho que fazemos fora do Brasil, seja na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, Portugal, França e nos mais diversos lugares por onde passamos recentemente”.

A feira

A WTM 2017 reúne profissionais dos mais variados segmentos turísticos para fazer negócios, apresentar novos produtos, participar de seminários, congressos e outras atividades, propondo um panorama completo do turismo de lazer, negócios e eventos. A presença da Bahiatursa acontece em parceria com a Embratur no estande institucional do Brasil. A previsão é que mais de US$ 3 bilhões em negócios do setor de viagens e turismo sejam fechados entre os cinco mil expositores e os 10 mil membros do WTM Buyers’ Club. De acordo com dados da organização, um milhão de reuniões de negócios acontecerão nos estandes da feira.

