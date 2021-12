Bahia é destino preferido dos paulistas

A Secretaria do Turismo do Estado foi premiada pelo Jornal Folha de São Paulo, pela segunda vez, em reconhecimento por ser a Bahia o destino preferido dos paulistas, conforme pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha. O Estado também recebeu um título por abrigar o melhor aeroporto internacional do Nordeste, de acordo com a avaliação da empresa.

O secretário José Alves comemorou: “Ultrapassamos o Rio de Janeiro na preferência dos paulistas. Este é o resultado do nosso trabalho de promoção da Bahia e da boa recepção que os baianos oferecem aos visitantes. Somam-se ao nosso empenho a grande diversidade natural e cultural e os equipamentos com boa infraestrutura turística”.

O gestou destacou, ainda, que os próximos resultados serão ainda melhores, pois a empresa francesa Vinci, conhecida pela sua vasta experiência na operação e gestão de aeroportos, já está atuando em Salvador. “A perspectiva é que os serviços deem um salto de qualidade”.

