Bahia deverá receber seis milhões de turistas neste verão

A Bahia deverá receber, neste verão, seis milhões de turistas, conforme estimativa da Secretaria Estadual de Turismo. Somente por Salvador a expectativa é que passarão 3,7 milhões de visitantes entre janeiro e março, segundo dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O número aponta um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a secretaria municipal, em 2018, a capital baiana atingiu, pela primeira vez em seis anos, o patamar de 2,8 milhões de quartos de hotéis ocupados.

O Festival da Virada, que vai acontecer em sua segunda edição de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Orla da Boca do Rio, é um dos eventos que contribuem para o alto índice de turistas esperados em Salvador. A prefeitura espera receber somente neste projeto 430 mil turistas – 7% a mais em relação ao ano anterior. Serão mais de 70 horas de música, com 28 shows e mais de 300 artistas, como Anitta, Wesley Safadão e Daniela Mercury. Estima-se que a festa movimente R$ 500 milhões na capital baiana.

A rede hoteleira de Salvador já se prepara para acomodar os turistas durante o verão, período em que devem ser movimentados R$ 4 bilhões em Salvador e R$ 6 bilhões em toda a Bahia, segundo expectativas das secretarias estadual e municipal de Turismo. O Fera Palace Hotel, primeiro hotel de luxo da Bahia, que teve seu auge entre as décadas de 1930 e 1970, foi reaberto e registra bons índices de ocupação para a alta temporada, segundo o fundador CEO do estabelecimento, Antonio Mazzafera. Localizado na primeira rua do Brasil, a Rua Chile, o hotel deverá ter uma ocupação superior a 70% na estação. "Para atender à alta demanda de clientes, vamos, inclusive, aumentar em 15% o número de vagas temporárias de colaboradores do hotel", destaca. Para o Réveillon, a ocupação deve alcançar 100%, com a maioria dos hóspedes oriundos de São Paulo e do exterior.

Fera Palace

Com arquitetura no estilo Art Déco, construído em 1934, o Fera Palace ficou conhecido por ter hospedado figuras ilustres como Carmen Miranda, Orson Welles e Pablo Neruda e ter sido cenário nos livros de Jorge Amado. Mais recentemente passaram pelo Fera a ativista Malala Yousafzai, o rapper Pitbull, atores da novela Segundo Sol, como Chay Suedde e Giovanna Antonelli, o DJ Alok e o cantor Gustavo Lima. Para a sua reabertura em 2017, toda a fachada com 230 adornos art déco e 640 janelas foram restauradas, preservando sua autenticidade e a originalidade do imóvel. O hotel conta com 81 apartamentos e suítes com decoração inspirada nos anos 30. Entre os destaques, está o lounge na cobertura com vista para a Baía de Todos os Santos.

