Bahia deverá receber investimentos de mais de R$ 15 bilhões até 2021

Com mais de R$ 36,4 bilhões em investimento, 379 empreendimentos - cujos protocolos de intenções já foram assinados junto ao Governo do Estado - estão em fase de implantação na Bahia, totalizando uma oferta potencial de 47 mil empregos. Até 2021, a previsão é que 68% desse total entre em operação, injetando no Estado R$ 15,7 bilhões em investimentos e gerando 30 mil vagas, puxado pelo segmento de Eletricidade e Gás, que investirá R$ 9,6 bilhões e criará mais de quatro mil postos de trabalho. Os números são do panorama econômico mensal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Ainda conforme a SDE, este ano, já foram implantados 37 empreendimentos no Estado, com investimentos de R$ 2,4 bilhões e geração de 2,8 mil novos empregos. A Engie foi responsável pela metade dos investimentos com a implantação das Centrais Eólicas Umburanas, no município de Sento Sé. Já a implantação da Indústria e Comércio de Calçados Suzana Santos gerou 400 novos postos de trabalho em Itapetinga.

“Somos a terra da energia renovável. Aqui, os bons ventos trazem boas notícias e também grandes investimentos para nosso Estado. Trabalhamos duro para atrair novos negócios, empregos e renda para os baianos. No mês de agosto, atraímos um empreendimento que vai construir linhas de transmissão na Bahia, que são imprescindíveis para que a energia elétrica seja ligada à rede”, destacou o vice-governador e secretário da pasta, afirma João Leão.

De acordo com o gestor, de janeiro a agosto deste ano, 80 empresas assinaram protocolos de intenções com o Governo do Estado, por meio da SDE, com previsão de investimentos de R$ 5,9 bilhões e estimativa de gerar 5,3 mil empregos diretos. O destaque é para o segmento de Eletricidade e Gás que, sozinho, será responsável por R$ 5 bilhões em investimentos. Além da implantação de 28 parques eólicos no semiárido baiano, o empreendimento São Francisco Transmissão de Energia vai beneficiar 19 municípios baianos com novas linhas de transmissão de energia elétrica.

A empresa deverá investir R$ 630 milhões na construção das redes e gerar cerca de 100 empregos diretos e 1,4 mil indiretos. As linhas vão passar pelos municípios de Água Fria, América Dourada, Anguera, Antônio Cardoso, Biritinga, Cabaceiras do Paraguaçu, Cafarnaum, Feira de Santana, Irecê, Itapicuru, João Dourado, Morro do Chapéu, Nova Soure, Olindina, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, Sapeaçu e Sátiro Dias.

