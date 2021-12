Baculovírus é disponibilizado para o agricultor brasileiro

A Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil (CCAB) disponibiliza para o produtor rural dois produtos biológicos para o controle de lagartas: o Cartugen CCAB e o Chrysogen CCAB. Tratam-se de dois agentes da classe baculovírus, que não causam danos à saúde humana, ao meio ambiente e aos chamados “inimigos naturais” das pragas. Além desses, a companhia também lançou o Surtivo Soja CCAB, mistura biológica eficaz contra as lagartas helicoverpa e a falsa-medideira.

Os três produtos obtiveram o registro nos últimos três meses e devem se integrar às estratégias de manejo integrado adotadas pelos produtores em suas fazendas. Ao entrar na matriz de defesa fitossanitária, os biológicos ajudam a evitar a resistência das pragas e doenças aos princípios ativos em uso, prolongando, inclusive, a vida útil dos químicos.

“Esses produtos atendem ao pleito dos produtores rurais por tecnologias suplementares para defesa sanitária, de modo que, durante o pedido de registro, contamos com o apoio de diversas entidades representativas dos produtores agrícolas, como os de algodão e de soja”, diz Jones Yasuda, CEO da companhia. Segundo ele, os defensivos agrícolas, sejam biológicos ou químicos, são decisivos para que o Brasil cumpra a meta de garantir o suprimento adicional de 41% de alimentos, para atender à demanda da crescente população mundial.

Tendência

Os agentes biológicos são tendência na defesa fitossanitária e alvo de investimento da CCAB. Jones Yasuda explica que, atualmente, o mercado brasileiro de biológicos representa em torno de R$467 milhões, contra US$10 bilhões movimentados pelos químicos agrícolas.

De acordo com o diretor de Operações da CCAB, Emiliano Mellis, o produtor tem assimilado rapidamente as inovações. “Embora sejam produtos técnicos, com aplicação mais complexa do que a dos defensivos, os biológicos estão ganhando espaço na matriz de defesa fitossanitária no Brasil, pois contribuem para um manejo de pragas mais completo”, explica. A estocagem, segundo Mellis, pode ser feita em temperatura ambiente por até seis meses, e, para maior durabilidade, requer refrigeração. A CCAB está disponibilizando freezers para os produtores em regime de comodato, o que garante o armazenamento do produto de uma safra para a outra.

