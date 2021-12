Aviso de licitação da Ponte Salvador – Itaparica foi publicadao no Diário Oficial

O aviso de licitação da Ponte Salvador – Itaparica foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18). De acordo com a publicação, as obras e os serviços de operação e manutenção deste novo sistema rodoviário vão ser executados por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada. "Até o final de novembro, faremos o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo", disse o governador Rui Costa, durante a live nas redes sociais.

O edital da concorrência pública e seus anexos poderão ser obtidos, a partir do próximo dia 23 de setembro, no site da Secretaria Estadual de Infraestrutura (SEINFRA), pelo endereço www.infraestrutura.ba.gov.br, no menu Editais. Os interessados poderão obter informações através do e-mail pontesalvadoritaparica@infra.ba.gov.br e do telefone (71) 3115-2174.

A ponte Salvador-Ilha de Itaparica será a segunda maior da América Latina, com 12,4 quilômetros de extensão, e ocupará a 23ª posição no ranking mundial de pontes. O equipamento integrará o Sistema Viário do Oeste (SVO), que beneficiará dez milhões de pessoas, que vivem em cerca de 250 municípios da Bahia.

A expectativa do governo estadual é que, com a construção da ponte e demais intervenções viárias do projeto, a Ilha de Itaparica, o sul do Recôncavo Baiano e o território do Baixo Sul terão o crescimento socioeconômico estimulado, como ocorreu no Litoral Norte após a construção da Estrada do Coco e da Linha Verde.

O plano de desenvolvimento prevê o estímulo a nove setores: educação, saúde, segurança pública, logística, indústria naval, turismo, agricultura, comércio e construção civil. Em 30 anos, a expectativa é que o crescimento dessas atividades crie 100 mil novos postos de trabalho.

