Aves silvestres mantidas em cativeiro dentro de carro de passeio são resgatadas

Policiais Rodoviários Federais (PRFs) de Vitória da Conquista resgataram na tarde da última sexta-feira, 18, 25 aves silvestres mantidas em cativeiro, no Km 830 da BR 116.

O resgate iniciou após abordagem a um veículo Hyundai/HB20, com 03 ocupantes. Inicialmente foram solicitados os documentos de porte obrigatório (CNH e CRLV) do motorista e a documentação pessoal dos passageiros.

Após consulta detalhada nos sistemas informatizados da PRF, a equipe decidiu vistoriar o interior do automóvel. Durante revista nas bagagens, os policiais encontraram os pássaros em gaiolas que estavam dentro de uma mochila fechada.

Os passageiros do carro assumiram a responsabilidade pelos animais e confessaram que não possuíam autorização do órgão ambiental para criação ou transporte. Informaram que adquiriram as aves em Bariri (SP) para levá-los até a cidade baiana de Água Fria, para criação própria.

Os responsáveis pelo aprisionamento ilegal assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão na Justiça Criminal por suas condutas praticadas contra o meio ambiente, previsto no art. 46 da Lei 9.605/98.

Entre os animais estavam aves das espécies canário-da-terra, coleirinha, trinca-ferro. Todos os pássaros foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama e quando estiverem aptos, serão devolvidos a natureza.

