Atraso em documentação do FIES 2019 prejudica matrícula dos estudantes

Desde os últimos dias de fevereiro, estudantes selecionados na primeira chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ) 2019 estão enfrentando dificuldades para concluir as inscrições e obter o benefício. Em muitos casos, o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) não contém as informações necessárias para a finalização das matrículas nas instituições de ensino. Em diversos casos, os estudantes viajam para a cidade para qual foram selecionados e se deparam com a DRI sem data e sem a chave necessária para que ir até o banco completar o financiamento.

Buscando realizar o sonho da primeira graduação , José Jonatas, de 18 anos, é um dos candidatos que enfrenta problemas com o FIES. Desde que pegou a sua DRI, o estudante de Odontologia não consegue realizar o pagamento junto ao banco pelo fato de seus dados não estarem sendo encontrados. Na última semana, Jonatas recebeu uma mensagem informando que precisaria imprimir um novo documento e levar novamente ao banco. “Estou conseguindo assistir as aulas, porque a faculdade permitiu. Já estamos entrando em semana de prova. Quero resolver logo isso para não continuar sendo prejudicado”, lamentou o estudante.

A situação de Patrícia Fernandes, de 27 anos, e também estudante de Odontologia , é um pouco diferente da de Jonatas, mas não menos angustiante. Patrícia está na lista de espera do FIES e tem enfrentado diversos obstáculos para conseguir assegurar o financiamento. Além de precisar esperar que o problema dos estudantes pré-selecionados na chamada regular seja solucionado, ela também contou que a lista só iniciou de fato no dia 23 de março, sendo que no cronograma o prazo inicial era o dia 27 de fevereiro.

Diante de todo transtorno, candidatos relatam que o Ministério da Educação (MEC) apenas se pronuncia dizendo que a sua equipe de Tecnologia da Informação está analisando o problema e continua postergando os prazos dos pré-selecionados na chamada regular. O MEC não reconhece o erro na chamada da lista de espera e diz que a mesma está rodando normalmente.

Repercussão na mídia

Diante da não resolução do problema, várias contas estão bombardeando o Instragram do Ministério da Educação a procura de respostas. O caso foi relatado pelo perfil Felipe Vasconcelos (@eufelipevass) como resposta a uma das postagens do MEC na rede social que pediu para os estudantes complementarem a inscrição e seguir com as demais etapas.

“Tô com DRI na mão e toda vez que vou à Caixa para contratação do Financiamento o sistema está dando erro. A CPSA da instituição já emitiu nova DRI para que eu não perca os prazos mas MEC ajuda aí, existem vários na mesma situação. Vamos regularizar isso aí”, pontuou Felipe que é estudante de Jornalismo . Em resposta a outro estudante Felipe desabafou. “Já estou assistindo aula para não perder conteúdo. Mas com medo de não resolver isso e ter que sair”.

adblock ativo