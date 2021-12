Atlas apresenta potencial de energia solar na Bahia

Empreendedores baianos interessados em realizar investimentos no setor de energia solar têm agora como ferramenta o Atlas Solar da Bahia. Resultado de uma parceria entre as secretarias estaduais de Infraestrutura e de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, a publicação traz uma análise do potencial da energia solar na Bahia, que tem a maior capacidade de geração instalada da energia elétrica a partir de fonte fotovoltaica no Brasil. A metodologia e a elaboração do trabalho são de responsabilidade do SENAI-CIMATEC, da Camargo Schubert e da AWS Truepower.

O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destaca a importância do Atlas Solar para a Bahia. “O conteúdo disponível permite maior conhecimento e orientação para servir como ferramenta de planejamento para investimentos no seguimento da energia do sol. Isso ajuda a qualificar e quantificar o potencial do estado na geração de energia com origem da fonte solar”. Já o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Hita, reforça que a Bahia é “a terra mãe” das energias renováveis. “O Atlas Solar é um documento importante que coloca o Estado em um patamar diferenciado para novos investimentos e atração de negócios, inclusive na área de inovação com foco nas energias renováveis”, pontua.

Capacidade energética

Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Estado possui 443.920 kW de capacidade instalada e é considerado a maior geradora de energia elétrica a partir da fonte fotovoltaica no Brasil. Essa capacidade pode atender mais de 400 mil residências. Atualmente, a Bahia possui 16 parques em operação comercial, localizados nas cidades de Tabocas do Brejo Velho, Bom Jesus da Lapa e Itaguaçu da Bahia. Além disso, quatro empreendimentos estão em construção nas cidades de Guanambi e Bom Jesus da Lapa. As novas usinas vão adicionar 88.220 kW de potência na capacidade de produção da energia solar em território baiano. Cinco usinas começarão a ser construídas nas cidades de Juazeiro e Casa Nova e ainda acrescentarão 150 mil kW na geração da energia do sol.

