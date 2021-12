ARTIGO: É hora de pensar no Imposto de Renda

Agora que acabou o Carnaval, é bom começar a pensar nas obrigações para 2018. Além dos impostos de início de ano, há a declaração do Imposto de Renda. Para garantir a entrega nos primeiros dias e desta forma assegurar o recebimento nos lotes iniciais da restituição, convém preparar logo a declaração, lembrando que, neste ano, o prazo vai de 2 de março a 27 de abril. A partir do uso de um certificado digital padrão ICP-Brasil, fazer a declaração se tornou muito mais fácil a partir do uso do formulário pré-preenchido.

É preciso entender que o certificado digital exerce o mesmo papel de uma identificação eletrônica para pessoas físicas e jurídicas. Neste ano, de acordo com informações da Receita Federal, estão sujeitos a declarar aqueles que receberam até R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguel) em 2017 e também os que estejam nas seguintes situações:

Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte (indenização trabalhista ou rendimento de poupança) acima de R$ 40 mil no ano.

Teve ganho de capital na venda de bens, como imóvel ou veículo, em 2017.

Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel residencial para compra de outro imóvel em até 180 dias

Era dono de bens com valor total superior a R$ 300 mil.

Realizou qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores.

Estava no exterior e passou a morar no Brasil em qualquer mês do ano passado.

Aos que vão declarar, o mais importante, agora, é separar todos os documentos e comprovantes que serão utilizados e partir para a declaração pré-preenchida, a partir do certificado digital. São recibos, notas fiscais, boletos transações patrimoniais como a compra ou venda de imóveis ou veículos, recibos e notas fiscais de serviços médicos e odontológicos e comprovantes de contribuição previdenciária para empregados domésticos com carteira assinada. Tudo isso deve ser declarado.

Com o certificado digital, a declaração e todo esse trabalho se torna mais fácil. Com ele é possível fazer a declaração e, se houver algum problema ou erro, fazer as retificações necessárias diretamente no formulário. Para isso já está disponível um rascunho no site da Receita Federal, no qual o contribuinte vai colocando seus dados referentes a 2017 e automaticamente a Receita vai aferindo e calculando o imposto ou restituição de cada contribuinte. É importante destacar, também, que neste ano o governo exigirá, na declaração, o CPF para os dependentes a partir de oito anos de idade.

Aos que ainda estão na dúvida sobre a eficiência do certificado digital, cabe destacar que com ele se pode usar a declaração pré-preenchida, se pode acompanhar o processamento da declaração, verificar as informações sobre as fontes pagadoras – o que evita o problema de omissão de lançamento por esquecimento -, se pode acessar a declaração de anos anteriores, é possível corrigir a declaração atual de forma online, tudo num ambiente digital, seguro e totalmente válido de acordo com os padrões da Receita Federal.

