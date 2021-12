Aprovados no SISU 2018.2 realizam matrícula até esta quinta-feira

Estudantes aprovados na segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada – SiSU 2018.2 – têm até esta quinta-feira (28) para se matricular no curso das Instituições de Ensino Superior (IES) em que foram aprovados. De acordo com informações do sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), os estudantes “devem observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio”.

O resultado do SiSU 2018 foi publicado em 18 de junho. Ontem (27), foi encerrado o prazo para manifestação de interesse na lista de espera por quem não foi aprovado no processo seletivo. Como a convocação nesta etapa depende da quantidade de vagas não preenchidas após o período de matrículas na chamada regular, nem todos os cursos estiveram disponíveis.

Em geral, as graduações mais concorridas tendem a disponibilizar menos vagas na lista de espera, como é o caso de Medicina. “Tentei o SiSU 2018.2, mas não fui aprovado e não têm vagas disponíveis na lista de espera. Então, estou me preparando para o ENEM no final do ano e vou tentar o SiSU 2019” comenta conformado o estudante de 21 anos, Matheus Feitosa de Souza.

Esta não é a primeira vez que Matheus participa do processo seletivo. Embora o desejo da aprovação seja grande, e diante da dedicação empenhada para o alcance do objetivo, entende que a preparação para o ENEM é mais intensa por lidar com concorrentes qualificados. “O foco é importante porque, quando se trata de medicina, não lidamos com qualquer concorrente. São pessoas que estudam várias horas por dia e estão se preparando há anos. Tem que haver um estudo redobrado”, avalia Matheus.

Mais de 57 mil vagas foram autorizadas somente nesta edição do processo seletivo em 86 IES: 37 universidades, 27 Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia, dois Centro Federal de Educação Tecnológica, um Centro Universitários e uma Faculdade.

