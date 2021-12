Apoio para gestão de resíduos sólidos é formalizado em mais de 50 municípios

Os Consórcios de Desenvolvimento Sustentável (CDS) do Portal do Sertão e de Irecê e o Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia (CONSID) serão contemplados com o protocolo de intenções que formaliza os termos de acordo de cooperação para apoio na elaboração dos Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Com a assinatura do documento pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), na terça-feira (24), mais de 50 municípios baianos passam a desenvolver planos de gestão de resíduos sólidos, que é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, ou seja, todo o lixo sólido produzido nas cidades.

"É mais um passo importante para resolvermos o problema dos resíduos sólidos. Já assinamos com dois consórcios e hoje estamos assinando com mais três. Nós estamos na expectativa de assinar com todos os 23 consórcios, porque precisamos dar celeridade a essa questão no Estado. A SEDUR está trabalhando junto com outras secretarias para resolver esse problema", declarou o titular da pasta, Sérgio Brito., completando que, entre as secretarias que apoiam a ação estão a do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e do Meio Ambiente (SEMA).

O presidente do CDS Portal do Sertão e prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa, afirmou que há muito tempo os municípios têm tentado uma política para o destino final dos resíduos sólidos. “Esste protocolo se reveste de uma importância pelas questões que aí estão, como a do Ministério Público, que obriga os municípios a acabar com os lixões e fazer os aterros controlados. Mas o município sozinho não tem perna para montar o seu aterro sanitário. Daí, veio a SEDUR com essta proposta de regionalizar e ver qual a melhor formatação que atenda aos municípios e que consiga efetivar a implantação dessta política de resíduos sólidos", afirmou

Já o presidente do CONSID e prefeito de Formosa do Rio Preto, Temosires Neto, revelou que o protocolo de intenções é "um marco na resolução de um problema que é mundial". O presidente do CDS de Irecê e prefeito de São Gabriel, Hipólito Rodrigues, por sua vez, destacou que o Estado avançou na questão da saúde com as policlínicas e, agora, com os CDS. “Ficamos felizes em dar a finalidade adequada aos resíduos sólidos e acabar com os lixões da Bahia. Isso é de grande importância para a população. No futuro, será de grande valia para todos os baianos", disse.

