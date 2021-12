Aos 94 anos, morre médico e escritor baiano Carlos Alberto Kruschewsky

Morreu nesta sexta-feira, 26, aos 94 anos, o médico psquiatra e escritor, Dr. Carlos Alberto Kruschewsky. O anúncio foi feito pela própria família.

Natural da cidade de Cipó, o baiano nasceu no dia 22 de outubro de 1924. Aos 29 anos, ele se formou em medicina na Universidade Federal da Bahia, e a partir daí, atuou como médico em Salvador e Feira de Santana.

"Nós, os familiares de Dr. Carlos, nos sentimos ainda mais iluminados, pela benevolência dos gestos e generosidade dos ensinamentos que ele nos direcionou, forjando o caráter de dignidade, retidão e sabedoria com o qual nos inspiramos para construir nossas vidas, sendo exemplos, como ele fora, para a comunidade", escreveu a família em nota.

O corpo do psquiatra será velado por volta das 8h deste sábado, 27, na Capela A do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. O funeral acontece às 15h. Dr. Carlos deixa a sua esposa Gildete Ferreira Kruschewsky e os quatro filhos Carlos, Kátia, Tânia e Karla, além de netos e netas.

