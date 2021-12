Aos 72 anos, Severina realiza o sonho de estudar

Quem vê dona Severina Rodrigues da Silva, 72 anos, se arrumando bem cedinho para ir à escola , na grande São Paulo, não imagina a história de luta para a realização deste antigo sonho. Nos dias atuais, é regra a criança acordar, tomar café, ir para a escola, mas, na época da infância de Severina, esse direito não foi assegurado. Natural de Lajedo, em Pernambuco, Severina era uma das filhas da família extensa, onde o pai não permitia que mulheres estudassem.

Na cidade pequena, bem roça mesmo, ela nunca pôde frequentar a escola. “Meu pai dizia que mulher foi feita para casar e ter filhos”, conta a mais nova aluna do EJA – Educação para Jovens e Adultos . Depois de casar, ter um filho e dedicar boa parte da vida à família – como pregava seu pai -, Severina retomou o contato com os livros graças ao incentivo e apoio da neta.

“Durante esse tempo que não sabia ler, senti muita dificuldade e muita vergonha. Chegar em um lugar e não poder ler um contrato, é muito duro. Quando meu marido era vivo, ele resolvia tudo para mim. Agora eu tenho que resolver tudo, apesar de contar muito com a ajuda da minha neta e filho”, conta a pernambucana que ficou viúva em setembro do ano passado.

A ausência do companheiro de tantos anos, a impulsionou a buscar algo novo. “Estudar para mim está sendo tudo, é um sonho, uma benção. Estou encantada e muito, muito feliz. Já completei uma semana de aula e já estou juntando letras. A professora falou para mim assim: a senhora logo estará alfabetizada, foi uma maravilha quando ouvi isso”, comemora.

A neta Beatriz vibra por fazer parte dessa história de superação da avó. Fez questão de acompanhá-la desde a matrícula até os primeiros passos na escola, que fica bem perto de sua casa. “Quando eu vi meu nome na lista de chamada: Severina Rodrigues da Silva, eu fiquei encantada, por que tudo para mim é novidade. É uma sensação tão boa”, descreve Severina destacando a importância do apoio da neta para esta conquista. “A gente fez tudo por ela, Beatriz conseguiu uma boa pontuação do ENEM e estuda Direito com Bolsa de estudo de 100%. Hoje, ela faz isso por mim, me levou no primeiro dia de aula”.

No primeiro dia de aula Beatriz deixou um recado para sua avó em uma das suas redes sociais. “Essa é a Severina, mais conhecida como Dona Nena, minha avó. Ela tem 72 anos e só entrou na escola até ontem para me levar. Hoje, eu a levei no seu primeiro dia de aula. Ela nasceu em Pernambuco, numa cidade pequena, bem roça mesmo, e nunca pôde estudar pois na época seu pai dizia que “mulher só estudava para escrever carta para macho”. Hoje, ela está realizando um sonho muito antigo: aprender o básico. Eu não poderia estar mais emocionada, orgulhosa e com o coração cheio de amor... Boa sorte, vó! No que depender de mim, em breve a senhora será uma universitária”. Via @bearchslv

