Ampliação e implantação de unidades industriais em municípios baianos vão gerar novos empregos

Com a ampliação, implantação e modernização de unidades industriais, sete municípios baianos vão receber R$ 77 milhões em investimentos e 238 novos postos de trabalho O volume de recursos é fruto de protocolos de intenções assinados com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e beneficiará os municípios de Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana, Cabaceiras do Paraguaçu, Belo Campo, Lauro de Freitas e Entre Rios.

“Esses novos protocolos são de extrema importância para a população baiana, pois atestam nosso esforço em interiorizar os investimentos e a industrialização no Estado. Quem já investe na Bahia tem ampliado ou modernizado suas plantas fabris e quem ainda não investe tem nos procurado. A economia e o povo baiano ganham com a geração de emprego e de renda”, afirmou João Leão, vice-governador e secretário da SDE.

No setor de Alimentos, destacou o gestor, foram assinados protocolos com as fábricas Lago Dourado, em Cabaceiras do Paraguaçu; Café Pinga Fogo, em Juazeiro; e C&M, em Lauro de Freitas. As três, juntas, terão um aporte de R$ 13,8 milhões. Já em Vitória da Conquista, a Motech do Brasil vai investir R$ 12 milhões na ampliação e modernização de sua fábrica, do segmento de plástico e borracha.

Em Feira de Santana, a Euro Metais, do setor de Informática/Eletro-Eletrônica, será implantada com investimentos de R$ 1,2 milhão. No segmento de Aquicultura, Pecuária e Produção Florestal foram assinados dois protocolos, cuja soma de aporte de recursos chega a R$ 50 milhões para a implantação da Carbonos Sudoeste, em Belo Campo, e da Tkdeck, em Entre Rios.

