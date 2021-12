Ampliação das telecomunicações e conectividade na Bahia é discutida em evento nacional

A ampliação dos serviços de telecomunicações e conectividade pelo Governo da Bahia foi abordada pelo secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, durante o encontro Tele.Síntese, realizado em Brasília, nesta terça-feira (25). O evento, cujo tema central foi “Tics e Governo Federal: as modelagens federativas e a expansão das redes de telecomunicações”, reuniu dirigentes dos governos federal e estaduais, de concessionárias de energia elétrica, de operadoras de telecomunicações, de provedores de serviços de Internet, da estatal de telecomunicações, da agência reguladora, do banco público de desenvolvimento e de entidades da sociedade civil.

Walter Pinheiro destacou que o Estado da Bahia está lançando um processo licitatório inovador para contratar serviços de conectividade, telefonia, central de atendimento (service desk) e videomonitoramento, de forma bastante abrangente. “O projeto Rede Governo IV envolve serviços imprescindíveis para a população em toda a Bahia nas mais diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública e Agricultura, com conectividade, videomonitoramento, reconhecimento facial, serviços de imagem para a rede de saúde, controle de acesso a prédios públicos e muito mais”, destacou o secretário, completando que as licitações também vão estimular o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, “uma vez que estes serviços vão exigir a contratação de mão de obra especializada e oportunizar a capacitação de pessoas”.

Ainda segundo o secretário, o Estado já publicou os cinco Termos de Referência que compõem o projeto e promoveu diversas audiências públicas para colher sugestões e prestar detalhamento técnico para empresas com interesse em participar dos certames. Além disso, Pinheiro informou que todo o processo está sendo acompanhado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). “Esta será a primeira experiência de licitação desse porte que o governo vai fazer nesta área. Vamos focar nos serviços com qualidade, conectividade, convergência tecnológica, cobertura e com a garantia de boa velocidade, para que a Bahia possa avançar ainda mais nessa área de internet, com serviços de imagem e de telemedicina, serviços para a área de Educação, frequência, ponto e vídeo monitoramento do setor de Segurança Pública”.

