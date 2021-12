Ampliação da cobertura 4G e de fibra ótica beneficiará 28 municípios baianos até 2021

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e a TIM, vai permitir a chegada e ampliação do sinal 4G e de fibra ótica para diversos municípios brasileiros, entre eles 28 baianos, até 2021. O TAC prevê, por meio de projetos estruturantes, levar 4G para 449 municípios ainda não atendidos por essa tecnologia; conectar 238 municípios com fibra ótica; e levar 4G, com 700 MHz, a 1.388 municípios.

“A chegada e ampliação do sinal 4G, bem como a conexão dos municípios com fibra ótica, são benefícios que ampliam a qualidade de vida das pessoas e potencializa o desenvolvimento econômico e social das localidades atendidas”, disse o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

O diretor de relações institucionais da TIM Brasil, Leandro Guerra, falou sobre os benefícios para a Bahia. “Esta ampliação não se restringirá a esses 28 municípios. A partir de 2022 e 2023, outras cidades baianas também terão cobertura 4G e serão conectadas com fibra ótica”.

Na Bahia, novas coberturas 4G serão ativadas até dezembro em Barra, Ipecaetá, Itapicuru, Macajuba, Nova Ibiá, Pedrão, Quijingue, Tanhaçu, Várzea da Roça e Varzedo. O município de Jaguaribe vai receber a ativação até junho de 2021 e, até dezembro de 2021, o sinal será ativado em Caetanos, Caldeirão Grande, Dário Meira, Manoel Vitorino, Muquém do São Francisco, Piripá, Rodelas, São Desidério e Vereda. Já Gandu, Itambé, São Gonçalo dos Campos e Ubaitaba receberão ampliação do sinal 4G, com a frequência de 700 MHz, com ativação prevista até julho de 2021. Cândido Sales, Cícero Dantas, Livramento de Nossa Senhora e Piatã serão conectados com fibra ótica até junho de 2021.

O TAC com o Grupo Tim engloba os temas Direitos e Garantias dos Usuários, Qualidade, Ampliação do Acesso e Fiscalização e foi aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, em sua versão final, em 18 de junho de 2020 e tem valor de referência de R$ 639 milhões. O Termo já foi aprovado também pelo Tribunal de Contas da União. (Com informações da ANATEL).

