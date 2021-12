Alimentação infantil: qual a importância de adotar hábitos saudáveis?

Além de diversão e prazer, adotar práticas saudáveis, como atividades esportivas e uma alimentação balanceada durante a infância, são fundamentais para o desenvolvimento da criança. E as instituições de ensino são grandes parceiras dos pais no incentivo aos bons hábitos. A partir de agora, os currículos do Ensino Fundamental e Médio também deverão incluir o assunto Educação Alimentar e Nutricional nas disciplinas de Ciências e Biologia. É o que estabelece a Lei 13.666/2018, sancionada no mês de maio.

A intenção da nova legislação é destacar os benefícios de uma nutrição equilibrada e reduzir a obesidade infantil, além de assegurar informações sobre alimentação saudável aos cidadãos desde novos. De acordo com dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade em crianças menores de cinco anos atingiu taxas preocupantes em países em desenvolvimento. Com base no relatório da OMS, pelo menos 41 milhões de crianças com menos de cinco anos são obesas ou estão acima do peso no mundo.

Obesidade é uma doença e é preciso preveni-la. Pensando em conscientizar a população sobre os cuidados necessários para combater esta doença que afeta milhares de crianças em todo o mundo, comemora-se no dia 3 de junho o Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil. Ainda segundo a OMS, combater a obesidade infantil mórbida é um dos principais desafios para o século XXI. Esta doença pode ser provocada por diversos fatores, desde uma alimentação rica em açucares e gorduras, sedentarismo e aspectos genéticos.

Há coisas na vida que devem começar desde cedo e manter o peso ideal na infância e na juventude não é só uma questão de estética. É, acima de tudo, uma questão, de qualidade de vida, porque é nesse período que muitos problemas futuros podem ser evitados. A educação alimentar deve começar no ambiente familiar. Uma dica é colocar as crianças para ajudar no preparo das refeições. Convidá-las para estar na cozinha pode ser o momento ideal para experimentar as cores, texturas e outras características dos alimentos utilizados nas receitas.

Além da família incentivar uma alimentação saudável, ela também precisa estar sempre acompanhando como é esse processo dentro das escolas. Essa é uma dica da nutricionista e coordenadora da Universidade Cruzeiro do Sul , Marta Carneiro. Segundo ela, é importante também se preocupar com o que as crianças estão bebendo. “Crianças pequenas já estão bebendo suco e refrigerante. E isso só acontece porque os pais permitem. É importante incentivar que elas bebam água”, destaca.

Nas escolas, fazer uma roda de conversa sobre a alimentação preferida das crianças, registrar os alimentos mais consumidos na família e identificar a semelhanças entre os hábitos alimentares dos estudantes podem ser boas práticas. É importante esclarecer também sobre cuidados como: beber água filtrada, cortas unhas e lavar sempre as mãos antes das refeições pois, para ter uma boa saúde, é necessário cuidar também da higiene pessoal.

Mostrar aos pequenos que alguns alimentos devem ser consumidos com moderação também é importante. Porém, esse tipo de trabalho não deve ficar restrito à Educação Infantil . É importante que as escolas deem valor à construção de hábitos saudáveis, colocando esse tema como componente curricular em todas as etapas da Educação Básica .

A Escola Águia do Saber funciona com o ensino integral e, por esse motivo, as alimentações são preparadas na própria escola. Para auxiliar na alimentação dos alunos, a escola conta com o auxílio de uma nutricionista e dispensa qualquer produto que seja industrializado. “Todas as nossas alimentações são feitas no forno e com alimentos naturais. Para isso, utilizamos o que plantamos na nossa horta”, explicou Rejane Felício coordenadora pedagógica da instituição.

Segundo Rejane, tudo que é feito na horta conta com a ajuda das crianças. “Além das crianças cuidarem da horta, em sala de aula, elas também aprendem sobre hábitos saudáveis. Aqui na escola nos preocupamos muito com isso. Alimentação saudável faz parte de nossa rotina”, conclui Rejane.

