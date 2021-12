Alemanha oferece bolsas de estudo para pesquisadores

Cinquenta bolsas de estudo estão sendo ofertadas na Alemanha para jovens interessados em realizar pesquisas sobre questões mundiais. A bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes do Brasil está com as inscrições abertas para a edição 2019/2020 e aceita candidatos até o dia 15 de setembro.

A iniciativa da Fundação Alexander von Humboldt (AvH) é focada para pesquisadores do Brasil, China, Rússia, Índia e Estados Unidos e busca fortalecer os laços entre os países. O programa aceita profissionais, mas que tenham um ponto em comum: o potencial e experiência de liderança com projetos em diversas áreas, como Política, Administração Pública, Mídia, Economia ou Cultura.

O programa tem duração de um ano, com auxílio mensal entre 2.150 euros e 2.750 euros (cerca de R$ 12 mil) e cursos adicionais de alemão. No final, os bolsistas terão a chance de apresentar seus projetos pessoalmente à chanceler alemã Angela Merkel.

Inscrições bolsa de estudo na Alemanha

As inscrições devem ser feitas pelo site da fundação. Os requisitos para participar são: ter formação superior completa, fluência em inglês ou em alemão e uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa que pode ser um professor ou pesquisador ou também um ativista ou um profissional de destaque na sua área escolhida.

Esse mentor precisa ser da Alemanha, pois ele será ponto de apoio e contato, quem vai ajudar no tópico que você escolher pesquisar. Para isso, é indicado procurar auxílio na página do programa, que traz exemplos de mentores passados e o modelo de carta para entrar em contato.

Eventos sobre as bolsas na Alemanha no Brasil

Com o intuito de ajudar as pessoas que têm interesse na bolsa ofertada na Alemanha, serão realizados eventos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Recife para explicar como funciona as etapas de seleção. Quem não puder comparecer pessoalmente, pode conferir um webinar no dia 28 de junho, às 13h.

Confira as datas e links para inscrição:

Rio de Janeiro – 24 de junho

Inscrições para o evento aqui

Porto Alegre – 25 de junho

Inscrições para o evento aqui

Recife – 26 de junho

Inscrições para o evento aqui

São Paulo – 28 de junho

Inscrições para o evento aqui

Webinar – 28 de junho, às 13h

Inscrições para a palestra aqui

