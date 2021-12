Álbum da Copa do Mundo invade a sala de aula

Falta menos de um mês para a abertura da Copa do Mundo. Algumas ruas já começaram a ser enfeitadas de verde e amarelo e o álbum de figurinhas do evento virou uma sensação entre crianças, adolescentes e até adultos. Que tal aproveitar esse momento e usar o interesse dos alunos para tornar as aulas mais divertidas? Em vez de enxergar a brincadeira como uma distração para as aulas, professores perceberam uma oportunidade de trabalhar conteúdos de Matemática, Português e Geografia da Educação Infantil ao Ensino Fundamental .

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo é uma verdadeira febre no Brasil e o país lidera o ranking dos aficionados pelas coleções, consumindo mais que o dobro do segundo colocado, a Alemanha. Aqui, são produzidas 40 milhões de figurinhas por dia, fazendo com que os brasileiros se mobilizem ainda mais para trocar as figurinhas repetidas. Aí não tem jeito: a Copa invade até as salas de aula.

A Escola Dom Pedro I trabalha há doze anos com o álbum da Copa do Mundo. As turmas da Educação Infantil até o Fundamental II precisam escolher algum país e em cima do país escolhido são trabalhadas todas as disciplinas. Porém as disciplinas que os alunos mais gostam de trabalhar com o álbum é Inglês e Geografia.

Segundo Carla de Oliveira, coordenadora pedagógica da instituição, cada professor é responsável por escolher a sua forma de explorar o álbum e na abertura da Copa os alunos precisam apresentar o que foi aprendido em cada disciplina. “Quando a Copa se inicia, fazemos um evento envolvendo toda a escola. Eles desfilam com as bandeiras e fazem diversas apresentações. Esse é o momento que eles podem mostrar todo o conteúdo aprendido durante as aulas com o auxílio do álbum”, explica.

Professores aproveitam o momento para trabalhar assuntos como leitura e interpretação e incentivam os alunos a procurarem o maior número possível de informações textuais e de imagens, como cores, números, bandeiras, mapas. Dá até mesmo para fazer um trabalho de educação financeira. Nas finanças, a reflexão é sobre o que as crianças podem ou poderiam comprar com o valor gasto, por exemplo, com dez pacotinhos de figurinhas.

Os hinos, as músicas e a cultura de cada país também podem ser utilizados para dinamizar e enriquecer as aulas. O Centro Educacional Pincel Mágico já está se preparando para incluir o mundial no conteúdo pedagógico. “A interação dos alunos nas aulas é bem maior. Este ano não utilizamos o álbum, mas não deixaremos de mostrar para os alunos a cultura de cada país participante da Copa”, comenta a coordenadora pedagógica da instituição, Leide Daiane.

Ela reconhece que a participação dos alunos é bem mais ativa quando matérias como matemática, português e geografia são trabalhadas de forma lúdica. No ano em que o álbum da copa foi incluído nas aulas, os alunos ficarem bem animados, principalmente os meninos. “A matéria que trabalhamos com o álbum foi a matemática e discutimos sobre as dimensões e sobre o número de jogadores. Este ano, trabalharemos com a cultura de cada país”, contou Daiane.

Quanto custa completar o álbum da copa?

Por conta do reajuste de 100% no valor das figurinhas de 2014 para 2018, ficou mais caro completar o álbum. Sem considerar as figurinhas repetidas, o colecionador terá que desembolsar R$ 272,80 para adquirir todos os 682 adesivos.

Sem considerar as trocas de figurinhas, o colecionador terá 99,2% de chance de completar o álbum ao comprar 280 pacotinhos – cada um custa R$2,00, desembolsando o valor de R$ 560,00. Ou seja, se você está pensando em começar a coleção, prepara-se para gastar entre R$ 272,80 – com muita sorte, o valor mínimo, - e R$ 560,00, o valor máximo.

Além de utilizar o álbum da Copa do Mundo como forma de aprendizagem, os professores podem pensar em diversas outras possibilidades de transformar uma simples brincadeira em um assunto sério e que traga estímulo para os alunos. Esse método pode ser usado em todas as fases da Educação Básica.

Diversas escolas trabalham o ensino de forma lúdica.

