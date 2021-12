Agricultura Familiar baiana mostra sua diversidade em feira paulista

Mais de 700 mil famílias de agricultores familiares baianos estão reunidos na maior feira de produtos naturais da América Latina, a Naturaltech 2018, que começou nesta quarta-feira (6), no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, e prossegue até sábado (9). Durante o evento – que se destina a promover o mercado de produtos naturais, probióticos e integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares –, a diversidade de produtos do Estado será apresentada por 12 cooperativas da Agricultura Familiar.

A participação das cooperativas integra a estratégia do Governo do Estado de apoiar as organizações produtivas da Agricultura Familiar, para que seus produtos possam ser posicionados em novos mercados, e de promover o aumento da comercialização e, consequentemente, a renda dos agricultores familiares. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação regional (CAR).

Estão presentes as cooperativas: Agroindustrial de Itaberaba (COOPAITA); Mista Regional de Irecê (COPIRECÊ); de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC); da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (COOPFESBA); de Apicultores de Canavieiras (COAPER); de Produtores Orgânicos e Biodinâmicos da Chapada Diamantina (COOPERBIO); de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (COOPATAN); dos Cajucultores Familiares do Nordeste da Bahia (COOPERACAJU); dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia (COOPALM); Regional de Agricultores Familiares e Extrativistas da Economia Popular e Solidária (COOPESABOR); dos Produtores de Cana e Seus Derivados da Microrregião de Abaíra (COOPAMA); e de Produção da Região do Piemonte da Diamantina (COOPES).

adblock ativo