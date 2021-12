Agricultores familiares, educadores e cozinheiros participarão do Terra Madre Brasil

A pluralidade das agriculturas familiar camponesa e as nuances da biodiversidade e da cultura alimentar brasileira integram o formato on-line da terceira edição do Terra Madre Brasil (TMB), que acontece entre os dias 17 e 22 de novembro deste ano, com acesso gratuito. Realizado em parceria com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural/Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (SDR/CAR), o evento tem uma programação que integra o evento internacional Terra Madre - Salone del Gusto 2020, lançado entre os dias 8 e 12 de outubro, e segue por seis meses até abril de 2021, período em que acontece o Congresso Internacional do Slow Food.

Agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, queijeiros, meliponicultores, quilombolas, indígenas, povos e comunidades tradicionais, ativistas, jornalistas e cozinheiros que compõem o diverso mosaico da rede Slow Food se encontrarão virtualmente no Terra Madre Brasil 2020. “Por conta da pandemia, optamos por manter o evento este ano mudando o formato. Desta forma, o movimento Slow Food no Brasil pode seguir com força e novo fôlego em 2021”, avalia a coordenadora de parcerias institucionais da Associação Slow Food do Brasil, Valentina Bianco.

Apesar da lacuna de atividades presenciais, a organização do evento enxerga oportunidades neste novo formato. “Inúmeros pontos que devem ser colocados como vantajosos como a ampliação do alcance do evento, a possibilidade da sua extensão e também a ideia de já nascer em um ambiente onde as escolhas e o consumo são feitos de forma consciente”, destaca Guilherme Cerqueira Martins e Souza, coordenador de Inteligência de Mercado do Projeto Bahia Produtiva, realizado pela CAR.

Programação

Para esta edição foram inseridos três eixos que norteiam toda a programação: Cultura Alimentar e Biodiversidade, Educação Alimentar, Segurança Alimentar e Nutricional e Alimentação Escolar e Incidência Política e Mobilização da Sociedade Civil. O Terra Madre Brasil coincide no dia 20 de novembro com o Dia da Consciência Negra, e terá uma programação dedicada à diáspora e culinária afrobrasileiras, segundo os organizadores.

Entre as atividades estão 15 Rodas de Conversa com integrantes da rede Slow Food Brasil — de comunidades rurais e urbanas — e de organizações parcerias para debates e fortalecimento de iniciativas conjuntas dos três eixos temáticos. A programação conta com dois diálogos, espaços de problematização, reflexão coletiva e inspiração sobre o sistema alimentar e seus impactos na cultura alimentar, na justiça social e no equilíbrio ecológico, com a participação de ativistas e formadores de opinião.

O Terra Madre Brasil conta também com uma programação de apresentações artísticas, entre documentários, show, filmes e bate-papos, que ocorrerão no final do dia, a partir das 19h30. Já confirmaram presença nomes como Chico César (dia 17/11, das 19h30 às 20h30) e Alessandra Leão (dia 22/11 das 19h30 às 20h30). No dia 19/11, das 19h30 às 20h30 é dia de Slow Food no Filme com a estreia do documentário Dois Riachões: Cacau e Liberdade.

Ainda integrarão a plataforma e conteúdo do Terra Madre Brasil 2020 um mapa interativo dedicado às Comunidades Slow Food, à Agricultura Familiar e às Indicações Geográficas e uma instalação artística que busca reproduzir o universo da mandioca e da produção de farinhas. A Casa de Farinha tem como recorte a região Norte, centro de origem da mandioca; o Nordeste, com as casas de farinha e o Sul, com a presença dos engenhos. Nesse espaço serão valorizados os aspectos patrimoniais, de segurança alimentar e nutricional e da cultura alimentar que permeiam os territórios onde as farinhas são produzidas a partir de técnicas e saberes tradicionais.

Confira a programação completa do evento no site www.terramadrebrasil.org.br

