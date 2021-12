Adolescente suspeito de matar namorada em Paripe é apreendido em Irará

Um adolescente de 17 anos, suspeito do ser autor do assassinato da namorada, Beatriz de Souza Costa, de 18 anos, morta a tiros, na manhã de quinta-feira, 15, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi apreendido nesta sexta-feira, no povoado de Alto Alegre, zona rural de Irará, distante 135 km da capital Baiana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o adolescente foi localizado por unidades da 97ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Irará).

Ainda segundo a SSP, denúncias revelaram que o jovem cometeu o crime e viajou para casa dos pais, na zona rural de Irará. “Os policiais foram à casa de familiares e não o encontraram, mas descobriram que ele estava escondido com um amigo da família”, revelou o subcomandante da 97ª CIPM, capitão Sandro Lopes Mendes. Com ele, conforme a policia, foram apreendidos seis pinos de cocaína.

De acordo com o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado José Bezerra, o jovem contou que cometeu o delito por ciúmes. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada.

Uma equipe do DHPP conduzirá o jovem de Irará para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), na capital.

