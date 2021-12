Administração é a graduação com maior oferta de bolsas no Prouni 2019.2

Nesta segunda-feira (10), o Ministério da Educação (MEC) abriu a consulta de vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019, com ingresso na faculdade neste segundo semestre. Considerando as oportunidades cadastradas no sistema informatizado, Administração soma 17.004 bolsas de estudo disponibilizadas e é a graduação com o maior número de oportunidades.

São 8.180 bolsas integrais e 8.824 parciais disponibilizadas em 983 municípios brasileiros. As oportunidades estão distribuídas entre diversos Estados, com destaque para São Paulo, com 196 cidades ofertantes; Minas Gerais (129) e Paraná (86).

O segundo lugar no ranking é ocupado pela graduação em Pedagogia , com 13.387 bolsas de estudo, sendo 9.269 integrais e 4.118 parciais. Em seguida, está Ciências Contábeis , que soma 10.817 vagas, com 4.524 bolsas integrais e 6.293 parciais.

A segunda edição de 2019 do Prouni disponibiliza 33.830 cursos de graduação em 1,1 mil Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. São 169.226 oportunidades. Deste total, 68.087 (40,23%) são bolsas de estudo integrais, com desconto de 100% na mensalidade e 101.139 (59,76%) são parciais, que cobrem 50% do valor mensal.

Bolsas de ensino à distância

Também de acordo com o Ministério da Educação (MEC), pouco mais da metade das bolsas integrais ofertadas pelo ProUni 2019.2 será na modalidade Educação à Distância (EAD). São 34.903 vagas, ou seja, 51,26%. O restante (48,7%) são disponibilizadas em cursos presenciais.

Requisitos para participar do Prouni

Entre os requisitos exigidos estão a realização do Ensino Médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral e a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018. É preciso ter alcançado a pontuação mínima de 450 pontos nas avaliações e não ter zerado a redação. O Prouni também permite a inscrição de portadores de deficiência e professores da rede pública.

