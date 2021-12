Adiamento da eleição gera expectativa

Aprorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores como solução para o adiamento das eleições municipais devido à pandemia do novo coronavírus divide gestores e especialistas em direito eleitoral. Entre eles é quase consenso que o pleito não será realizado em 4 de outubro, porque, até lá, a situação de emergência sanitária no Brasil não terá dado trégua o suficiente para que a população arrisque a própria saúde em aglomerações para votar. Porém divergem sobre se as eleições devem ocorrer ainda este ano, entre novembro ou dezembro, ou em 2022, coincidindo com a escolha de presidente, governadores e congressistas.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Jatahy Fonseca Jr., defende que prorrogar os mandatos é um “atentado ao estado democrático de direito”. “Numa democracia como a nossa, mandato tem início e fim, e o mandato se obtém através das urnas, do debate. Só quem tem legitimidade, condições de outorgar mandato é o povo”, afirma.

Por outro lado, o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro (PSD), prega que fazer as eleições este ano é o que traria risco para a democracia. “Temos muitos candidatos idosos, como vamos colocar a saúde dessas pessoas em risco porque são grupo de risco? Eles não podem concorrer por serem idosos? Os idosos não vão poder votar porque ninguém vai querer ir para a rua se colocar em risco. É uma democracia fingida, que não respeita as minorias, vai ser uma eleição viciada”, defende.

O adiamento das eleições, sem prorrogação de mandato, é defendido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) – a mudança na data precisa ser votada pelo Congresso, já que ela é definida pela Constituição.

Em reunião na última segunda-feira com Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Barroso afirmou que médicos consultados por ele defenderam que o pleito ocorresse entre novembro e dezembro. Em entrevista à CNN Brasil também na segunda, Maia disse que pretende reunir estes especialistas para bater o martelo sobre a questão.

Por outro lado, o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes, defendeu na última terça a manutenção das datas previstas para as eleições. Góes argumenta que a adoção de um protocolo de segurança associado à redução do número de casos do novo coronavírus permite a manutenção do calendário da Justiça Eleitoral. Primeiro e segundo turnos estão previstos para os dias 4 e 25 de outubro, respectivamente.

Jatahy Fonseca compartilha da opinião do vice-procurador. Ele se diz otimista com a possibilidade de redução da queda de contaminação a tempo de se realizar a eleição nas datas previstas. “Acho que a pandemia está chegando a seu pico e, logo, logo, teremos um platô, para, em seguida, haver um declínio. Ocorrendo isso, acredito que teremos condições de realizar em outubro mesmo”, opina.

Caso seja preciso adiar, o presidente do TRE-BA defende que seja por um “período curto”, entre novembro e dezembro, sem deixar para o próximo ano, como prega também o Legislativo. “O ministro Barroso está conduzindo a questão com muita eficiência e está ouvindo as autoridades sanitárias para que possa tomar a decisão correta no momento certo”.

Advogado na área eleitoral, Tiago Ayres também acredita que as eleições ocorram ainda este ano. Na avaliação dele, prorrogar mandatos seria uma “quebra da confiança” que o eleitor deposita nos gestores. “Quando a gente exerce o voto, a gente opta pelos nossos representantes nos termos da Constituição”, afirma.

Especialista em direito eleitoral, Ademir Ismerim não vê condições de realização do pleito em outubro, mas também não percebe “boa vontade em mudar a eleição” na classe política. “Não tem por que demorar tanto essa discussão. Quando eles (políticos) ficam em silêncio, normalmente é para ficar tudo do mesmo jeito”, diz.

Prefeitos divergem sobre a data do pleito

Gestores de algumas das maiores cidades do estado, que devem concorrer à reeleição, não têm consenso sobre o adiamento do pleito e uma possível prorrogação dos mandatos.

Defensor de que as eleições sejam unificadas, o prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), acredita que não há clima político para pautar este debate no momento. Para ele, o pleito precisa ser realizado ainda neste ano, entre novembro ou dezembro.

Já Eures Ribeiro, que, além de presidente da UPB, é prefeito de Bom Jesus da Lapa, acredita que as eleições devem ser feitas, no mínimo, no fim do primeiro semestre de 2021. Ele acusa o Congresso de “olhar para o próprio umbigo” e defender apenas interesses próprios ao pregar que o pleito aconteça ainda em 2020. Segundo Eures, a justificativa de que prorrogar mandatos seria inconstitucional é ilegítima porque o país já adotou anteriormente o modelo de eleições unificadas. Isso ocorreu em 1982, no contexto da reabertura política do Brasil após a ditadura militar.

Prefeito de Juazeiro e vice-presidente da UPB, Paulo Bonfim (PT) também é partidário da ideia. “Por mim, essa eleição seria no próximo ano. A gente suspenderia agora, esperaria essa pandemia passar. É o mais sensato neste momento, esperar passar ou amenizar para a gente poder fazer a eleição. Este é um momento em que precisamos fortalecer ainda mais o discurso do isolamento social, que as pessoas precisam ficar em casa”, avalia.

Já os mandatários de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), e de Camaçari, Antônio Elinaldo (DEM), evitam posições mais claras. Eles defendem que a eleição seja realizada apenas quando houver segurança sanitária para que a população vá às urnas.

“Acredito que a prioridade agora é combatermos a Covid-19 e proteger as pessoas. Então, se este trabalho resultar no adiamento das eleições, terá meu apoio. Além do mais, se o cenário for de insegurança ao eleitor, eu sou totalmente favorável ao adiamento”, afirma Colbert.

“Com os dados disponíveis, ainda não temos essa capacidade de prever como será o cenário de contaminação mais à frente. Caso ainda tenhamos uma situação de grande número de casos e um consequente risco de contágio em massa, então não teremos condições de realizar as eleições em outubro”, diz Elinaldo.

A alteração da data das eleições precisa ser aprovada via proposta de emenda constitucional (PEC), votada em dois turnos na Câmara e no Senado.

adblock ativo