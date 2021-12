Adiado, resultado do FIES 2018 será divulgado na quarta-feira (1º)

Inicialmente previsto para hoje (30), resultado FIES 2018 foi adiado para o dia 1º de agosto de acordo com o Diário Oficial da União desta segunda-feira. A alteração do cronograma foi anunciada por meio da pela Secretaria de Educação Superior (SESU), unidade do Ministério da Educação (MEC). O Programa de Financiamento Estudantil (P-FIES) também teve cronograma alterado: o resultado da pré-seleção sairá na próxima segunda-feira, 06 de agosto.

Mais de 155 mil vagas FIES 2018 foram anunciadas para o segundo semestre, sendo 50 mil são ofertadas sem a incidência de juros. O FIES é destinado aos cursos de graduação não gratuitos em instituições de ensino privadas do país. Para participar é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) a partir de 2010 e obtido nota média igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos nas provas, além de nota superior a 0 (zero) na redação. Também é preciso ter renda mensal bruta de até 03 ou até 05 salários mínimos a depender da modalidade solicitada.

Lista de espera FIES 2018

O FIES é composto por uma chamada única, mas permite também o cadastro em lista de espera. O P-FIES, no entanto, é composto apenas por uma única chamada.

Novas datas FIES 2018.2

Com as alterações, os procedimentos serão realizados em novas datas: entre 1º e 5 de agosto, até às 23h59, os candidatos pré-selecionados no Fies deverão acessar o sistema FIES Seleção e complementar a inscrição e prosseguir com a contratação do financiamento. Segundo o MEC, “o agente financeiro na modalidade Fies e os Agentes Financeiros Operadores de Crédito (AFOCs) na modalidade P-Fies deverão confirmar a contratação ou informar o vencimento da inscrição no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da disponibilização pelo candidato do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI). O objetivo neste caso é viabilizar o controle de ocupação de vagas.

Financiamento ou Bolsa de estudo?

O financiamento prevê juros na mensalidade de grande parte das vagas ofertadas e, por isto, ao final da graduação estudante deve quitar a dívida adquirida com a contratação. A bolsa de estudo, no entanto, não prevê a incidência de juros e permite descontos diretos na mensalidade do curso. Com este diferencial, não são acumuladas dívidas após o fim da graduação.

