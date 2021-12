Adesão ao projeto de monitoria estudantil termina sexta-feira (13)

O processo de seleção de monitores do projeto “Mais estudo”, da Secretaria da Educação do Estado (SEC), termina nesta sexta-feira (13). O projeto de monitoria estudantil é voltado para o fortalecimento das aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática nas escolas da rede estadual de ensino. Com a iniciativa, alunos com bom desempenho escolar apoiarão outros colegas no reforço das aprendizagens e receberão uma bolsa mensal de R$ 200 nos próximos três meses.

Para participar do projeto, os gestores escolares devem acessar o Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ), identificar o número de vagas disponíveis para a sua escola, informar dados gerais sobre os professores que atuarão como supervisores e os estudantes monitores selecionados, conforme os critérios estabelecidos no edital do “Mais estudo”, sendo que um deles é que o estudante tenha média igual ou superior a oito. Uma comissão da escola participará da seleção internamente.

"O processo é bem simples para dar a maior agilidade na implantação do projeto, que já deverá estar em pleno funcionamento, com as monitorias sendo iniciadas no dia 16 de setembro", explica a superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Manuelita Falcão.

Ainda conforme a gestora, a previsão é que sejam investidos recursos na ordem de R$ 4,5 milhões no auxílio monitoria, beneficiando dez mil estudantes. “Além de fortalecer as aprendizagens dos estudantes, o 'Mais estudo' também visa despertar no aluno monitor o desejo pela prática docente por meio de atividades de natureza pedagógica e contribuir com práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem, considerando a fluidez do diálogo e a aproximação existente entre os estudantes”, enfatiza.

