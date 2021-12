Adelmário Coelho volta a se apresentar no interior baiano

Depois de se apresentar em inúmeras cidades do interior baiano durante o São João, o forrozeiro Adelmário Coelho volta para a estrada em clima junino, com shows agendados a partir desta quarta-feira (27), quando canta em Ilhéus. No sábado (30), o artista baiano sobe ao palco em dose dupla: Humildes e Governador Mangabeira. O município de Ipiaú é a parada seguinte, no domingo (1º). Na segunda (2) é a vez de Remanso e no dia 7, Curaçá, sua terra natal. No repertório, sucessos da sua carreira de quase 25 anos, como “Se eu morasse aqui pertinho”, “Não fale mal do meu país” e “O Neném”, e canções que fazem parte do cancioneiro nordestino, representado por nomes como Luiz Gonzaga e Trio Nordestino.

