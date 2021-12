ADAB passará por reestruturação no seu modelo de atuação

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) passará por uma reestruturação do atual modelo de atuação. A definição se deu em reunião, na segunda-feira (8), entre o governador Rui Costa, o superintendente da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia (SEAGRI), Guilherme Bomfim, e do diretor-geral da ADAB, Paulo Cezar Simões. Para isto, uma comissão está sendo formada para a elaboração de um relatório de apresentação a Rui Costa. A previsão é que, no prazo de 30 dias, o governador esteja com esse relatório em mãos para aprovação e liberação das atividades que visam implementar modelos de gestões que vêm dando certo.

“O governador Rui Costa foi muito claro na nossa reunião. Formem a comissão, nos apresentem as propostas, vamos formalizar isso e colocar em prática. Para isso, precisamos do apoio de todos que fazem parte dessa agência: desde o fiscal que está lá na ponta até o corpo diretivo. Por isso, esse processo é democrático, com a participação de todos. E essa modernização envolve desde o corpo técnico (com a realização de concurso público), atualização das leis que regem a Agropecuária nacional, estudo e aprimoramento do nosso estatuto. Enfim, diversas medidas que vão dar a ADAB o devido credenciamento como agência padrão no Brasil e no mundo”, relatou o dirigente da ADAB.

