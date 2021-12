ADAB garante recursos para o fortalecimento da defesa agropecuária baiana

O diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Paulo Cézar Simões, se reuniu, nesta quinta-feira (30), com o Secretário de Defesa Agropecuária, Luis Eduardo Rangel, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em Brasília, com o intuito de buscar recursos para o fortalecimento da Defesa Agropecuária. Também no encontro, foi discutida a formalização de um termo aditivo ao convênio, registrado no SICONV nº 794625/2013, visando o apoio à reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

Esse aditivo, segundo o dirigente da ADAB, irá contemplar alteração no prazo de vigência, prorrogando para 30 de abril de 2019, bem como a inclusão dos novos valores que chegam a quase R$ 4,5 milhões referentes ao repasse financeiro, e R$ 269 mil como valor da contrapartida distribuído nas metas e etapas conforme plano de trabalho.

Os valores, completa o diretor-geral da ADAB, estão garantidos para o exercício 2018. “Nosso objetivo é garantir o tempo necessário para a conclusão dos processos licitatórios de aquisição dos insumos e contratação de empresa especializada para execução do monitoramento e controle da Ceratitis capitata, além da necessidade da manutenção dos serviços de Defesa Agropecuária no Estado, sob pena da perda do status sanitário alcançado para diversas enfermidades e pragas dos vegetais, com sérios prejuízos para esse importante setor da economia nacional”, explica.

