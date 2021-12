Acordo garante a elaboração de Planos de Manejo em territórios baianos

Foi celebrado um acordo de cooperação para a elaboração dos planos de manejo do Monumento Natural Cânions do Subaé, do Parque Estadual Serra dos Montes Altos, e o Refúgio de Vida Silvestre Serra dos Montes Altos, entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e a Fundação Pró Natura, com a interveniência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e da Enel Green Power Cristal Eólica.

O Termo de Compromisso para a Compensação Ambiental (TCCA) garante a efetivação do cumprimento da obrigação do pagamento da Compensação Ambiental pela modalidade indireta pela Enel Green Power, responsável pelos parques eólicos Primavera e Cristal. Os recursos somam mais de R$1,2 milhão. “Este acordo foi um trabalho feito por muitas mãos e reuniu muitos esforços. É o primeiro passo para um grande avanço da política ambiental na Bahia”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira.

O representante da Enel Green Power, Tiago Braga, ressaltou que a assinatura marca mais uma parceria da empresa com o Governo do Estado. “Já somamos seis parques eólicos em operação na Bahia e é uma satisfação poder contribuir com ações necessárias para a gestão das Unidades de Conservação. Quero destacar, ainda, que o licenciamento ambiental do Estado é referência no Brasil pelo seu rigor e aprofundamento de estudo”.

Para a diretora-geral do INEMA, Márcia Telles, o Plano de Manejo é uma importante ferramenta de gestão, que vai auxiliar no zoneamento do território e disciplinar as atividades. “Este acordo é uma consolidação do trabalho que vem sendo desenvolvido na área ambiental no Estado”.

Sobre os monumentos -

O Monumento Natural Cânions do Subaé, que fica no município de Santo Amaro, apresenta recursos naturais de valores cênicos e paisagísticos, propiciando, inclusive, a prática de ecoturismo e esportes radicais. Possui diversas nascentes formadoras dos rios Peraúna e Sergi, contribuintes do Rio Subaé.

Já o Parque Estadual da Serra dos Montes Altos, localizado nos municípios de Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Urandi, Guanambi, Pindaí e Candiba, foi criado a partir de uma demanda da comunidade, com o objetivo de assegurar a conservação da biodiversidade, garantindo condições para a existência da fauna de mamíferos, com ênfase no cachorro-vinagre, espécie ameaçada de extinção. O parque abriga espécies raras e endêmicas de ecossistemas naturais de transição Caatinga-Cerrado, além de cachoeiras e nascentes.

adblock ativo