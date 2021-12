Ações prioritárias da área de Segurança Pública são debatidas

Ações prioritárias na área da Segurança Pública do Estado foram debatidas, esta semana, entre o secretário da pasta, Maurício Barbosa, e o gestor da Secretaria de Planejamento, Walter Pinheiro. Uma das prioridades é a ampliação de alguns serviços como o da inteligência com novas tecnologias; o da interiorização da perícia; e o de identificação digital. Além disso, foram discutidas a expansão do sistema de repressão qualificada ao crime organizado; o fortalecimento da infraestrutura física, o enfrentamento à criminalidade; a capacitação continuada e o efetivo policial.

Na avaliação do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, o alinhamento com a Secretaria do Planejamento oferece uma contribuição importante para a gestão da secretaria que está à frente. “Esta foi uma discussão inédita para que possamos ter o auxílio da SEPLAN no que se refere à visão de organização e de planejamento orçamentário, nos auxiliando para finalizarmos o ano sem tropeços da necessidade de uma suplementação, e até fazer com que haja uma excelente execução do orçamento e, também, trazer os resultados almejados pela população e pelos órgãos de controle”.

O secretário Walter Pinheiro destacou a importância da Segurança Pública para a sociedade. “Por isso requer um olhar muito delicado e com um certo nível de intensidade para o atendimento, por ser uma ação genuinamente pública e eu diria com 100% de necessidade de cobertura. Então, requer de todos nós um apoio para garantir não só a boa execução, como também a capacidade de adoção de uma integração com outras áreas de governo, buscando a ampliação do funcionamento da Secretaria de Segurança Pública para cumprir seu objetivo principal, que é atender aos baianos”, disse Pinheiro, completando que “encontros como este têm sido positivos do ponto de vista da preparação para a execução daquilo que foi estabelecido pelo governador Rui Costa como prioridade e das ações que constam no Plano Plurianual”.

