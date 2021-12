Ações de promoção da igualdade racial na Bahia são debatidas

O combate ao racismo institucional a partir da criação de um programa estadual e a promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável de povos e comunidades tradicionais foram algumas ações discutidas, na segunda (22), entre representantes das secretaria estaduais de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) e do Planejamento (SEPLAN), entre os titulares das duas pastas.

O secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, destacou que o objetivo dos encontros que a SEPLAN vem realizando com as outras secretarias do Estado visa um alinhamento do que está desenhado no programa que o governador Rui Costa anunciou para a Bahia, por meio do Plano de Governo Participativo, com os instrumentos de planejamento e gestão do Estado. “Estamos, portanto, buscando atuar dentro do espírito que o governador tem conclamado, no sentido de ocorrer integração entre as secretarias para que haja maior concretude das políticas públicas”, pontuou.

A SEPLAN, completou Pinheiro, vem apoiando e dando suporte para a execução dos programas que envolvem a promoção da igualdade racial, a exemplo do Novembro Negro e do Ouro Negro. “São programas que possuem desdobramentos importantes, gerando atividade econômica e alcançando o público de maneira mais efetiva. Então, este é um trabalho conjunto entre as secretarias, com a utilização dos dados que nós temos disponíveis, com um acompanhamento e a preparação disso, também, para o próximo Plano Plurianual, para que a gente vá, cada vez mais, aprimorando a nossa forma de projetar o que fazer dentro das nossas necessidades e olhando as prioridades”.

A titular da pasta de Promoção da Igualdade Racial, Fabya Reis, avaliou que a reunião foi produtiva, principalmente por promover o alinhamento entre o Plano Plurianual e o orçamento. “Felizmente, nós estamos com os instrumentos de gestão adequados e vamos seguir na previsão do orçamento de 2019. A SEPROMI está viabilizando, no momento, o edital da Década Afrodecendente, o que reforça a nossa execução orçamentária. Ao mesmo tempo, já sinalizamos a efetivação de novos compromissos assumidos pelo governador Rui Costa durante a elaboração do Plano de Governo Participativo, a exemplo da criação do Programa de Combate ao Racismo Institucional. Isso é extremamente importante”, afirmou a secretária.

