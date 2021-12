Abertas as inscrições para o sorteio eletrônico de vagas residuais da Educação Profissional e Tecnológica

Estão abertas as inscrições para o sorteio eletrônico de 3.406 vagas residuais da Educação Profissional e Tecnológica na forma de articulação subsequente ao Ensino Médio (PROSUB), no ano letivo de 2018. Ao total são 37 cursos técnicos de nível médio ofertados em Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional (CETEP), além de unidade compartilhadas, localizados em 66 municípios. As inscrições seguem até o dia 12 de março, exclusivamente, no Portal da Educação , onde também está disponível a oferta por curso e unidades por Núcleo Territorial de Educação (NTE). A Secretaria da Educação do Estado realizará o sorteio eletrônico no dia 15 de março e as aulas serão iniciadas no dia 2 de abril.

Pode se inscrever o estudante que concluiu o Ensino Médio e suas modalidades, de forma gratuita, seja em estabelecimentos de ensino da Rede Pública de Educação (nos âmbitos federal, estadual, municipal), que, comprovadamente, cursou o Ensino Médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral.

Dentre os cursos estão os técnicos em Segurança do Trabalho, Enfermagem, Teatro, Produção de áudio e vídeo, Alimentos, Informática, Agroecologia, Cozinha, Turismo e Nutrição, Dietética, Zootecnia e Instrumento Musical. Para o ano letivo de 2018, os cursos tiveram a carga horária reduzida, de dois anos para 12 meses ou um ano e meio. Os candidatos que se inscreveram no primeiro sorteio eletrônico, durante o período de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, para as turmas cujo número de inscritos foi inferior ao número de vagas, estão automaticamente classificados e têm assegurado o direito à matrícula, sem necessidade de nova inscrição.

Matrícula

A matrícula para as vagas residuais ocorre na unidade escolar e no turno para qual o aluno foi contemplado, entre os dias 19 e 21 de março, apresentando a seguinte documentação: Original e cópia do Histórico Escolar; original e cópia da Cédula de Identidade; original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); original e cópia legível, com data recente, do comprovante de residência (Água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU ou cartão de crédito).

