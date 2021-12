Abertas as inscrições para o projeto #Grafitaê

Segue até o dia 30 deste mês as inscrições para a segunda edição do projeto #Grafitaê: Escola conta e pinta a sua história. A iniciativa busca incentivar a liberdade de expressão, criatividade e a interação coletiva, além de promover um diálogo da cultura urbana dentro do ambiente escolar como forma de ensino e aprendizagem por meio da arte da grafitagem. Em 2017, primeiro ano do projeto, o #Grafitaê foi implantado em 270 escolas, localizadas nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), alcançando 209 mil estudantes da rede estadual.

Para este ano, também serão abertas 270 vagas em unidades escolares da rede estadual. Para se inscrever, o gestor escolar deve comparecer ao NTE e preencher o Termo de Adesão, demonstrando interesse em levar o projeto para sua escola. A coordenadora de Educação Integral, Catarina Cerqueira, conta que é grande o interesse dos gestores pelo projeto que trouxe mais cores para as escolas em 2017.

