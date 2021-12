9ª FECIBA segue com inscrições abertas até dia 12, para estudantes e professores da rede estadual

As inscrições de projetos para a 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação (FECIBA) seguem até o dia 12 de setembro para estudantes de todos os municípios baianos. Realizada pela Secretaria da Educação do Estado, a feira conta com a mobilização de estudantes e professores e ocorrerá em formado virtual, na página do YouTube do Instituto Anísio Teixeira (IAT), entre os dias 13 e 17 de dezembro, com o tema “Territórios educativos e suas experiências científicas”.

O cronograma atualizado pode ser conferido no link: https://bit.ly/3yhV3rd e a inscrição pode ser feira no https://bit.ly/2WK4LFb.

A adesão à 9ª FECIBA deve ser feita pelas unidades escolares estaduais, mediante preenchimento do formulário de adesão disponibilizado pela SEC, no endereço https://estudantes.educacao.ba.gov.br/feciba. Os professores orientadores interessados em participar da 9ª FECIBA, no formato virtual, deverão preencher o formulário de submissão, também disponível no mesmo endereço.

A FECIBA tem como objetivo promover a popularização da Ciência e o fortalecimento da Educação Científica, por meio de projetos desenvolvidos por alunos e educadores da rede pública estadual da Bahia. Serão selecionados 250 projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da rede pública estadual da Bahia, como Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano; Ensino Médio, 1ª, 2ª e 3ª série; e Educação Profissional e Tecnológica, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, considerando as matrículas realizadas em 2021, sob orientação dos professores da rede de Educação pública da Bahia.

Nesta edição, também serão selecionadas atividades artísticas com temas científicos de autoria de alunos das modalidades e oferta já citadas e de relatos dos professores orientadores.

A FECIBA contempla quatro modalidades: Projeto de Pesquisa em Andamento; Pesquisas Científicas Concluídas; Performances Científicas; e Relato de Experiências de Orientação Científica.

