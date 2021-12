70% das crianças brasileiras menores de 4 anos estão fora das creches

Considerando que todos têm o direito ao acesso à escola assegurado pela Constituição Federal de 1988, o atendimento de crianças em creches brasileiras está longe do ideal. Esse atraso fica ainda mais evidente quando o Brasil é comparado com nações desenvolvidas.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 74% das crianças com menos de 4 anos não cumprem essa etapa tão importante da vida escolar. A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica , ajuda no desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, complementando a ação da família e da comunidade.

O levantamento também indica a sobrecarga nas mulheres na hora de cuidar dos filhos. Ao todo, 83% das pessoas apontada como principais responsáveis pelas crianças de 0 a três anos são do sexo feminino. Isso acaba trazendo também um impacto negativo no mercado de trabalho para essas mulheres que, muitas vezes, precisam abrir mão da carreira para cuidar das crianças.

Alguns pais procuram matricular as crianças nas creches antes mesmo delas completarem um ano. “Na nossa escola, a procura para matrícula neste ciclo vem sendo alta. Nós recebemos crianças a partir de um ano e aqui elas podem ficar em tempo integral. De manhã, elas aprendem o que é desenvolvido em todos os colégios e, à tarde, podem brincar, fazer as atividades e interagir com outras crianças”, explica Gilvoneide Sousa, diretora da Escolinha Borboleta Pintora .

As creches e pré-escolas devem educar, cuidar e proporcionar brincadeiras contribuindo para o desenvolvimento da personalidade, da linguagem e inclusão social da criança. Atividades como brincar, contar histórias, oficinas de desenho, pintura e música são recomendadas para crianças que frequentam a escola nesta etapa.

Bolsa de Estudo para Educação Básica

O Plano Nacional de Educação estabelece que até 2024, 50% das crianças nessa faixa etária estejam nas creches. Se você deseja matricular o seu filho, mas ainda assim não pode pagar a mensalidade integral, o Educa Mais Brasil também oferece bolsas de estudo para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para mais informações clique aqui e saiba se as instituições de seu interesse estão entre as mais de 18 mil parceiras em todo o Brasil.

