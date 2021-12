575 mil candidatos já se inscreveram na segunda edição do SISU 2019

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2019.2 encerram hoje (7). Interessados em pleitear vagas em instituições públicas de ensino do país devem acessar a página do SiSU na internet até as 23h59 (horário de Brasília) para se candidatar em até duas opções de vagas. O sistema também permanece disponível para quem deseja alterar as escolhas cadastradas.

O SiSU 2019.2 é organizado pelo Ministério da Educação (MEC) e, segundo dados divulgados pelo órgão na manhã desta sexta-feira (7), mais de 575 mil pessoas já realizaram a inscrição no processo seletivo. E, de acordo com balanço por estado divulgado pelo MEC na tarde de ontem, os estados que apresentavam o maior número de candidatos eram o Rio de Janeiro (74.730), Minas Gerais (68.133), Bahia (52.048), São Paulo (48.626) e Maranhão (35.276). Do outro lado do ranking, Roraima tem o menor número de inscritos (1.052).

Como funciona o SiSU 2019

Esta edição oferece 59 mil vagas em 76 instituições de ensino superior espalhadas entre as cinco regiões do país. São 1.731 cursos ofertados no SiSU , que tem apenas uma etapa de inscrição. O candidato deve escolher as opções de vaga por ordem de preferência e informar se concorrerá às oportunidades pela ampla concorrência ou por meio de reserva de vagas.

Com o encerramento da inscrição, os candidatos são selecionados automaticamente, em chamada única, por ordem decrescente de pontuação alcançada nas provas do ENEM 2018 ( Exame Nacional do Ensino Médio ) acrescida de eventuais pesos ou bônus. A classificação acontece no limite das vagas ofertadas em curso, por modalidade de concorrência.

Se a nota do Enem permitir a aprovação em ambas as vagas cadastradas, o estudante será selecionado apenas na primeira opção. Candidatos que são bolsistas do Programa Universidade para Todos também podem se inscrever, mas, em caso de aprovação no SiSU, devem optar pelas bolsas de estudo do Prouni ou pela vaga na universidade pública em que foi aprovado.

adblock ativo