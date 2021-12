51% dos estudantes do Ensino Médio colam nas provas

Anotar fórmulas na carteira, conferir as respostas na internet e pedir ajuda ao colega são algumas táticas usadas pelos alunos para burlar o sistema de avaliação da escola. Uma pesquisa realizada nos EUA mostra que 51% dos estudantes de ensino médio colam nas provas. Será que a realidade é diferente no Brasil?

“Ir bem” nas avaliações e passar de ano estão entre os principais motivos pelo qual os estudantes burlam as regras. E mesmo achando que forjar uma resposta pode ser considerado um desvio de conduta, grande parte dos alunos já colaram, ainda cola ou conhece alguém que costuma colar.

As justificativas são muitas: não teve tempo suficiente para estudar, a matéria era muito difícil ou medo de ser repreendido pelos pais caso tirasse nota baixa. Nesses casos, assim como em muitos outros, é cobrado do estudante um resultado final e não o aprendizado, o que quebra a lógica escolar de avaliação.

Muitas provas são baseadas apenas na memorização de fórmulas e conteúdo que, na maioria das vezes, não fazem sentido para quem está estudando. “O processo de aprendizagem é único e varia de aluno para aluno, porém as escolas não consideram esse fator. É necessário que as instituições de ensino, reflita sobre o sistema educacional e repense sobre o sistema de avaliação”, avalia a psicóloga Talita Brandão.

Aspecto Cultural

De acordo com a psicóloga, a raiz cultural do ato de colar em provas é social. “Alguns estudos apontam que quanto maior é o descrédito do aluno sobre a necessidade de saber e dominar determinado assunto, maiores são as chances deles colarem nas avaliações”, explica Talita.

Ainda segundo a psicóloga, a dimensão cultural está acompanhada de falhas no processo de ensino e aprendizagem. Com isso, incentivos a uma participação mais ativa dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem podem mudar essa realidade. Com as colas fazendo parte da rotina das provas escolares, uma mudança pedagógica pode ser a saída, tanto para a falta de preparo que causa insegurança nos estudantes quanto nas metodologias de ensino e avaliação que levam os alunos a colarem.

Como forma de diminuir o número de alunos que burlam as regras durante as avaliações, a educação dos filhos precisa ser baseada em palavra, afeto e limites. “É importante que haja o diálogo e que o assunto seja discutido entre a família de forma aberta, inclusive, trazendo à tona as questões “éticas” deste ato”. Porém, a família não pode agir sozinha. “Além de refletir sobre suas formas de avaliação, a escola precisa trabalhar o tema entre os alunos e salientar a importância do processo de aprendizagem e não apenas repreender o ato”, conclui a psicóloga, destacando a importância do acompanhamento da família nas questões escolares.

