XII Jornada Científica da EMBRAPA apresenta trabalhos de pesquisas de bolsistas

A XII Jornada Científica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Mandioca e Fruticultura, que prossegue até esta sexta-feira (31), em Cruz das Almas, está apresentando uma amostra das pesquisas de bolsistas de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de nível médio, graduação e pós-graduação. Com o tema “Ciência profissional”, o evento traz como um dos destaques a seção “Significado e Impacto do Trabalho”, que é uma explicação de cada trabalho para o público não especializado.

O vencedor geral receberá o Troféu Orlando Passos, que leva o nome de um dos pesquisadores da EMBRAPA. Também será oferecido o prêmio especial de Matemática e Estatística em Ciências Agrárias para o trabalho que melhor abordar o delineamento experimental, a análise de dados e a apresentação dos resultados obtidos. Haverá ainda a apresentação oral de um trabalho de pós-graduação, a convite do Comitê Técnico-Científico, abrindo as sessões de apresentações orais dos bolsistas de iniciação científica.

O Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (CETAB) participa da jornada com apresentação de seis trabalhos científicos desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Faculdade Maria Milza (FAMAM), além da EMBRAPA. Dentre os temas, Indexação de acessos do banco ativo de germoplasma de citros da EMPRAPA para bactérias sistêmicas; Prospecção de espécies de trichoderma associadas à cultura dos citros no Estado da Bahia; Bioensaios de atratividade de Diphorina citri kuwayama (Hemiptera: Liviidae) a variedades de Citrus spp. cultivadas na Bahia; Avaliação de híbridos de citros à infecção pelo Citrus tristeza virus (CTV); e Análise proteômica em plantas de Passiflora edulis inoculadas com o Cowpea aphid borne masaic vírus (CABMV)

