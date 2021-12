Workshop voltado para bandas e fanfarras é ministrado em Mata de São João

Estudantes integrantes de bandas e fanfarras de Mata de São João participaram de um workshop, no domingo (28), no conservatório de música do município. Promovido pela Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia (AFAB-BA), com o apoio da prefeitura, o curso abordou temas como figurino, percussão sinfônica, regência, corpo coreográfico, bandas show, mor e baliza.

A presidente da AFAB-BA, Adriana Aparecida, contou que a instituição reuniu profissionais de categoria para compartilhar conhecimentos com os participantes do workshop, por reconhecer o padrão de qualidade empregado pela maioria das bandas que atuam no Estado. “Não tenho dúvida de que todos saíram mais fortes e informados”, disse. O presidente da Associação Nordeste Norte de Bandas e Fanfarras, Armando Nobre, completou: “A Bahia respira cultura e as bandas e fanfarras colocam o Estado em posição de destaque cultural”.

O aluno Caio Luiz Costa, que acumula 11 anos de experiência com bandas e fanfarras, está há cinco atuando na Banda Marcial Nova Geração, de Mata de São João. “Sempre há novos conhecimentos a serem absorvidos e em oportunidades como esta. Na música, a cada dia você aprende mais. Sempre tem algo novo para você conhecer. Estou muito feliz em poder participar aqui hoje”, comemorou.

