O voo direto Miami-Salvador entra em operação neste domingo (29). A nova frequência semanal da Latam Airlines tem saída dos Estados Unidos aos domingos e desembarque na capital baiana na madrugada de segunda-feira (1h55). Já a rota Salvador-Miami será feita na madrugada das segundas-feiras, com decolagem às 3h25. A aeronave é do modelo Boeing 767, com capacidade para 238 passageiros, sendo 220 em classe econômica.

O secretário do Turismo da Bahia, José Alves, considera que a oferta crescente de novos voos é importante para fortalecer o turismo e incrementar os negócios. “Por isso, o governo estadual tem incentivado as companhias aéreas a ampliar a oferta de voos, em uma parceria que já produz ótimos resultados”.

Desde março, a Latam Airlines tornou regular um voo temporário entre Buenos Aires e Salvador. Com as novas rotas, a Bahia amplia sua malha aérea internacional, passando a contar com 27 frequências regulares vindas dos Estados Unidos (Miami), Portugal (Lisboa), Argentina (Buenos Aires e Córdoba), Espanha (Madri) e Colômbia (Bogotá), operadas pela Latam, TAP, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Gol e Avianca.

