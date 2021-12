VIII Concurso de Talentos nas Escolas Municipais começa nesta quinta

A etapa final do VIII Concurso de Talentos nas Escolas Municipais de Mata de São João acontece nesta quinta (19) e na sexta-feira no Ginásio Esportivo Edvaldo Rates, onde haverá a apresentação dos trabalhos, a seleção e as premiações por categoria. Os três alunos que se saírem melhor em cada categoria – desenho, dramatização, poesia, dança e paródia – serão premiados.

Com o tema “Minha comunidade, um pedacinho da minha cidade”, o evento realizado pela Prefeitura de Mata de São João, através da Secretaria de Educação, tem como objetivo estimular os estudantes a conhecerem o local onde vivem e a sua história para que possam construir a sua identidade.

