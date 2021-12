Via Metropolitana vai se tornar um novo vetor de desenvolvimento para a região

A Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas, que liga a BA-526 à Linha Verde, inaugurada em junho deste ano, oferecendo uma opção para baianos e turistas que viajam para o Litoral Norte da Bahia, é também um novo vetor de desenvolvimento para a região. O diretor-geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), Eduardo Pessoa, relata que já existem pedidos de instalação de dois postos de gasolina e um loteamento. “A região toda vai se desenvolver. Em breve, serão também licitadas as linhas de ônibus que vão trafegar pela rodovia. Desde a inauguração, o movimento vem crescendo até 15% por mês”.

O Governo do Estado investiu R$ 298 milhões na construção da Via Metropolitana, que possui 11 quilômetros de pistas, por onde trafegaram 62 mil veículos apenas no mês de novembro — uma média de dois mil veículos por dia. A tendência é que o movimento aumente no verão. A rodovia é composta por sete viadutos, quatro pontes, um túnel de acesso, canteiro central e uma praça de pedágio no sentido Salvador. Um dos acessos à rodovia é por meio da Rua Gerino de Souza Filho, em Lauro de Freitas, próximo à praça de pedágio (quem pagou pedágio na 099 não paga novamente ao passar por ali).

Quem segue pela CIA-Aeroporto evita o engarrafamento do final da Avenida Paralela passando por São Cristóvão e ingressando na Via Metropolitana. Já quem vai de Praia do Forte em direção a Salvador deve acessar a Via Metropolitana próximo ao Clube da Caixa Econômica, em Portão.

adblock ativo