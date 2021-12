Via Metropolitana será inaugurada na próxima terça-feira

A Via Metropolitana, uma importante obra de mobilidade na Região Metropolitana de Salvador (RMS), será inaugurada na próxima terça-feira (19). A Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas possui 11,2 quilômetros de extensão, com pista dupla nos dois sentidos, por onde devem trafegar mais de 15 mil veículos diariamente. Foram investidos R$ 298 milhões na construção da nova rodovia, que liga a Cia-Aeroporto (BA-526) à Estrada do Coco (BA-099).

Com sete viadutos, quatro pontes e um túnel de acesso, a Via Metropolitana busca desafogar o trânsito no centro de Lauro de Freitas, criando um novo acesso à cidade, a partir da Rua Gerino de Souza Filho, além de reduzir o tempo de deslocamento entre a capital e o Litoral Norte, antiga reivindicação de quem trafega na região.

Veja mais aqui .

adblock ativo