Via Metropolitana passa por vistoria

Com previsão de inauguração para este mês, a obra da Via Metropolitana passou por fiscalização esta semana. O trecho de 11,20 km vai melhorar o tráfego na região que liga Camaçari a Lauro de Freitas, além de diminuir o tempo de deslocamento entre Salvador e o Litoral Norte do Estado. Com um investimento de 298 milhões de reais, a via tem pista dupla nos dois sentidos, canteiro central e uma praça de pedágio, no sentido Salvador.

Além disso, atendimento médico pré-hospitalar e socorro mecânico estarão disponíveis aos usuários ao longo do trecho. A expectativa é de receber 15 mil veículos por dia, nos dois sentidos. O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, que visitou a obra recentemente, valoriza a importância da via para a região. “A obra vai beneficiar mais de 3 milhões de moradores da capital baiana e de Simões Filho, além de Camaçari e Lauro de Freitas”, ressalta.

