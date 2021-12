Via Metropolitana facilita o acesso ao Litoral Norte da Bahia

Com 11,2 quilômetros de extensão, pista dupla nos dois sentidos, sete viadutos, quatro pontes, um túnel de acesso, canteiro central e uma praça de pedágio no sentido Salvador, a Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas é o acesso mais rápido para quem quer curtir as praias do Litoral Norte da Bahia, um dos destinos turísticos mais procurados. A informação é do gerente de operações da Bahia Norte, Helcio Canedo, que chama a atenção do motorista que sai de Salvador para a Rodovia Cia-Aeroporto no sentido Camaçari, evitando, assim, o congestionamento do fim da Avenida Paralela ao passar por São Cristóvão.

A Via Metropolitana, destaca o gerente de operações da Bahia Norte, desafoga o trânsito no centro de Lauro de Freitas, criando um novo acesso à cidade, a partir da Rua Gerino de Souza Filho, e reduzir o tempo de deslocamento entre a capital e o Litoral Norte. Helcio Canedo ressalta, ainda, a segurança na Via Metropolitana. “Além de ganhar tempo, essa via representa um benefício de segurança para a população. É muito bem sinalizada e os recursos de emergência estão à disposição dos usuários através das nossas unidades de resgate e guinchos leves e pesados, além de um caminhão para retirada de animais de grande porte. Cada vez mais as pessoas estão utilizando esse caminho. O tráfego tem crescido numa média mensal de 24%, desde que ela foi inaugurada”, relata.

Situada em posição estratégica, a via é pedagiada apenas no sentido Litoral Norte – Salvador, com tarifa vigente de R$ 2,20 para motos e R$ 4,40 para carros pequenos. Entretanto, os motoristas que trafegam na BA-099, com sentido à capital, não precisam pagar uma nova tarifa após pagarem na Estrada do Coco. Basta apresentar o cupom com código de barras para ter a passagem liberada. Ainda de acordo com Helcio Canedo, os usuários de sistema de cobrança automática terão acesso garantido pela pista automática na praça da Concessionária Litoral Norte (CLN) e, posteriormente, na praça da CBNorte.

