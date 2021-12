Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas é inaugurada

A Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas foi inaugurada nesta terça-feira (19), pelo governador Rui Costa, em um investimento de R$ 298 milhões. A rodovia, que tem 11,2 km de extensão, deverá passar mais de 15 mil veículos por dia e representa um novo vetor de crescimento para a Região Metropolitana de Salvador (RMS). O objetivo, explicou Rui Costa, é tirar o engarrafamento de Lauro de Freitas, que já é uma cidade com trânsito intenso. “A passagem de veículos por dentro do município atrapalhava os moradores de Lauro e quem seguia para Camaçari e localidades do Litoral Norte. Em determinados horários, a travessia aqui demorava uma hora, um hora e meia para ser concluída. Com a Via Metropolitana, o governo resolveu esse problema”, disse.

O governador chamou a atenção para o fato de a intervenção ter mantido o verde do local. “Espero que possamos conservar essa estrada e que tanto as pessoas de Camaçari quanto de Lauro de Freitas façam um processo de ocupação da via de forma ordenada, para preservarmos esse visual belíssimo. O Governo do Estado está estruturando toda a Região Metropolitana em uma malha viária adequada ao tamanho da Bahia, tirando todo o gargalo que ainda existia, oferecendo conforto e segurança”, pontuou.

A Via Metropolitana, que contorna todo o município de Lauro de Freitas, vai revolucionar a circulação de veículos na região, de acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti. “Este investimento soma-se a outras obras importantes do governo estadual, a exemplo da Cascalheira, Via Atlântica e contorno de Candeias".

Estrutura

A Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas, que será mantida pela Concessionária Bahia Norte, é dotada de sete viadutos, quatro pontes, túnel de acesso, canteiro central e uma praça de pedágio. "Trata-se de uma via muito importante, resultado de um projeto apresentado pelo Estado e que foi muito bom podermos contribuir para a realização", declarou o diretor-presidente da Bahia Norte, Guilherme Eloy. Além da manutenção, é responsabilidade da Bahia Norte prestar uma série de serviços aos usuários, que incluem atendimento médico de urgência, socorro mecânico e um avançado sistema de operação e monitoramento.

Entre os benefícios gerados pela nova rodovia, afirmou, estão o desafogamento natural do trânsito no Centro de Lauro de Freitas e a redução do tempo gasto entre a capital e o Litoral Norte, que é uma antiga reivindicação de quem trafega pela região. Outro resultado positivo proporcionado pela construção da Via Metropolitana é a criação de um novo acesso a Lauro de Freitas, pela Rua Gerino de Souza. Com a sua inauguração, parte do volume de veículos que transitavam pelo sistema viário composto pelo trecho norte da Avenida Luís Viana Filho (Av. Paralela), Avenida Dorival Caymmi e pelo Complexo Dois de Julho deverá migrar para a nova via, aliviando o trânsito no entorno aeroporto.

