VI Encontro de Cheganças da Bahia acontece em Saubara

O município de Saubara sedia, neste sábado (4) e domingo (5), o VI Encontro de Cheganças da Bahia. Pelas ruas da cidade se apresentarão 13 grupos ligados à cultura popular das cheganças e marujadas da Bahia. Os organizadores destacam que o evento é “uma celebração cultural que coloca em cena uma importante amostra dessa manifestação popular bicentenária, que ganhou diferentes expressividades nos diversos territórios de identidade baianos”.

Estarão presentes os grupos das cidades de Arembepe, Saubara, Taperoá, Cairu, Andaraí, Lençóis, Remanso, Paratinga, Curaçá e Jacobina e ainda representantes dos grupos das cidades Caravelas, Mangal, Alcobaça, Barra, Subaúma e Prado.

Além da apresentação pública desses grupos, o Encontro de Cheganças da Bahia é considerado um importante espaço de diálogo entre os agentes culturais. O evento é uma realização da Associação Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, em parceria com as prefeituras municipais dos grupos envolvidos e apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT). Mais informações e programação detalhada aqui .

